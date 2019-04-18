Тимма: в концовке игры с «Нижним Новогородом» понимали, что отступать уже некуда

Форвард «Химок» Янис Тимма прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (97:93 ОТ).

«В четвёртой четверти команда помогла мне найти броски, я «зашёл» в игру и помог в нападении и защите.

В концовке понимали, что отступать уже некуда и если не отобьёмся и не забьём, то матч будет проигран. Никто из нас не хотел этого проигрыша, и в конце концов мы как-то смогли это переломить.

В последней атаке основного времени на Шведа выбежали два игрока, Сергей Моня хорошо прочитал момент, а я один остался в углу. Комбинацию тренер нарисовал хорошо, а мы её хорошо исполнили», — приводит слова Тиммы пресс-служба «Химок».

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице Лиги ВТБ. В активе команды 19 побед в 24 матчах.