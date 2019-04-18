Болл: не осознавал, что стал одноклубником Джеймса, пока не проиграл ему — 7:21

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл рассказал, когда по настоящему понял, что форвард Леброн Джеймс стал его партнёром по команде.

«По-настоящему не осознавал, что Леброн стал моим одноклубником, пока мы не начали проводить тренировочные матчи 5 на 5. Помню, как у него была своя команда, у меня — своя. Мы проиграли со счётом 7:21. Джеймс набрал 21 очко, реализовав семь трёхочковых. Это меня шокировало. Он попал в кольцо с середины площадки. Вот тогда я всё и осознал», — сказал Болл в интервью House of Highlights.

Леброн перешёл в «Лейкерс» летом 2018 года, заключив с калифорнийском клубом четырёхлетнее соглашение (на последний сезон действует опция игрока).

В нынешней кампании «Лос-Анджелес» не сумел выйти в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.