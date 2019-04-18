Генменеджер «Филадельфии» предлагал обменять Б. Симмонса

Генеральный менеджер «Филадельфии Сиксерс» Элтон Бренд перед дедлайном в нынешнем сезоне предлагал владельцам клуба рассмотреть вариант с обменом разыгрывающего Бена Симмонса, сообщает Daily News.

По информации издания, Бренд считает, что Симмонса невозможно тренировать. 40-летний специалист также уверен, что австралиец подходит только для регулярных чемпионатов и не способен играть на высоком уровне в плей-офф.

Владельцы «Филадельфии» не поддержали предложение генерального менеджера и сообщили ему, что Бена и центрового Джоэла Эмбиида нельзя обменивать ни в коем случае, даже если в результате сделки можно будет получить форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

В первом раунде нынешнего розыгрыша плей-офф «Сиксерс» играют с «Бруклин Нетс». После двух матчей в Филадельфии счёт 1-1.