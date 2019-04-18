Керр: хочу, чтобы Дюрант бросал 20-30 раз за игру

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился эмоциями от поражения во втором матче серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1). Керр заявил, что ждёт более агрессивной игры от лидера команды Кевина Дюранта. В третьей четверти преимущество «Голден Стэйт» достигло 31 очка (94:63), после чего «Клипперс» отыграли отставание и вышли вперёд. Этот камбэк стал самым большим в истории плей-офф НБА.

«Речь идёт о самом оснащённом баскетболисте нашей планеты. Нет никого, кто мог бы творить такие вещи, как он. В плей-офф команды защищаются на более высоком уровне, сама игра получается более жёсткой. Я не знаю, сколько раз Кевин бросал в последнем матче, но он должен играть более агрессивно.

Сейчас в плей-офф он может совершать любые броски, которые захочет. Я хочу, чтобы он бросал 20-30 раз за игру», — приводит слова Керра ESPN.