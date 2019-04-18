Жбанов: звание лучшего молодого игрока стало бы благодарностью за все мои труды

Один из главных претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона баскетболист «Нижнего Новгорода» Георгий Жбанов рассказал о своём отношении к этой награде.



«На самом деле, хочется выиграть эту награду лишь по одной причине: чтобы доказать некоторым своим бывшим тренерам, что они были неправы, когда не отмечали мои старания. Этот титул стал бы благодарностью за все мои труды. Но это не первоочередная задача, ведь главное — результаты и успехи команды.



Тройка лучших молодых игроков страны? Первым бы включил Никиту Михайловского, на которого тренер и президент «Автодора» сделали ставку в этом сезоне. Никита получает много игрового времени и смотрится очень достойно. Также бы отметил Александра Платунова, который проводит очень хороший сезон за «Парму». Третий? Не хочется хвалить и отмечать самого себя, но шансов молодым дают сейчас немного. Возможно, на мой топ-3 также бы претендовали Андрей Лопатин и Александр Хоменко из ЦСКА», — приводит слова Георгия Жбанова официальный сайт Единой лиги ВТБ.