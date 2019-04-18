22 очка Маклина принесли «Парме» победу над УНИКСом

Пермская «Парма» в гостях смогла переиграть УНИКС в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Казанцы уверенно начали встречу, уже в первой четверти создав себе задел в три очка, однако пермяки во втором игровом отрезке смогли нивелировать отставание, отправившись на большой перерыв при ничейном счёте.



Решающим в матче стал третий игровой отрезок, который гости паркета смогли выиграть с преимуществом в 15 очков. В заключительной десятиминутке УНИКС пробовал отыграться, однако успеха добиться не сумел. Итоговый счёт встречи — 82:74 (15:18, 18:15, 32:17, 17:24) в пользу пермяков.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тре Маклин, набравший 22 очка. В составе УНИКСа 27 очков набрал Рэймар Морган. Это поражение стало для УНИКСа пятым в сезоне и лишило казанцев потенциальной победы в регулярном сезоне лиги.