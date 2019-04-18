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22 очка Маклина принесли «Парме» победу над УНИКСом

22 очка Маклина принесли «Парме» победу над УНИКСом
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Пермская «Парма» в гостях смогла переиграть УНИКС в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Казанцы уверенно начали встречу, уже в первой четверти создав себе задел в три очка, однако пермяки во втором игровом отрезке смогли нивелировать отставание, отправившись на большой перерыв при ничейном счёте.

Решающим в матче стал третий игровой отрезок, который гости паркета смогли выиграть с преимуществом в 15 очков. В заключительной десятиминутке УНИКС пробовал отыграться, однако успеха добиться не сумел. Итоговый счёт встречи — 82:74 (15:18, 18:15, 32:17, 17:24) в пользу пермяков.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тре Маклин, набравший 22 очка. В составе УНИКСа 27 очков набрал Рэймар Морган. Это поражение стало для УНИКСа пятым в сезоне и лишило казанцев потенциальной победы в регулярном сезоне лиги.

Единая лига ВТБ
18 апреля 2019, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
76 : 82
(18:15, 15:18, 17:32, 26:17)
Парма
Пермь, Россия
УНИКС: Морган - 27, Смит - 11, Каймакоглу - 11, Понкрашов - 10, Ндур - 6, Локкетт - 5, Макколум - 4, Клименко - 2, Сергеев, Билле, Кощеев, Шелекето
Парма: МакЛин - 22, Браун - 19, Келли - 10, Лазарев - 10, Жмако - 10, Буланов - 6, Блумс - 3, Шуховцов - 2, Ткаченко, Шейко, Бондаренко
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