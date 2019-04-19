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«Сан-Антонио» благодаря 36 очкам Уайта обыграл «Денвер» и повёл в серии 2-1

«Сан-Антонио» благодаря 36 очкам Уайта обыграл «Денвер» и повёл в серии 2-1
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 118:100. По итогам первой четверти команда Грега Поповича повела с преимуществом в девять очков и довела встречу до победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деррик Уайт, набравший 36 очков. 25 баллов на счету Демара Дерозана. Дабл-даблами отметились Ламаркус Олдридж (18 баллов и 11 подборов) и Руди Гэй (11 баллов и 10 подборов).

У «Денвера» 22 очка на счету Николы Йокича, 20 – у Малика Бизли, 14 – у Пола Миллсэпа. Игроки «Наггетс» реализовали 15 бросков из 29 из-за дуги.

«Спёрс» повели в серии 2-1. Следующий матч состоится в Сан-Антонио 21 апреля, начало – в 0:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
19 апреля 2019, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
118 : 108
(31:22, 30:36, 27:26, 30:24)
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 36, Дерозан - 25, Олдридж - 18, Гэй - 11, Форбс - 10, Пёлтль - 10, Белинелли - 6, Мотеюнас - 2, Уокер, Пондекстер, Миллз, Каннингем, Дав. Бертанс
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Бисли - 20, Миллсэп - 14, Крэйг - 12, Харрис - 12, Моррис - 10, Пламли - 8, Маррей - 6, Бартон - 4, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
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