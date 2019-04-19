«Сан-Антонио» благодаря 36 очкам Уайта обыграл «Денвер» и повёл в серии 2-1

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 118:100. По итогам первой четверти команда Грега Поповича повела с преимуществом в девять очков и довела встречу до победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деррик Уайт, набравший 36 очков. 25 баллов на счету Демара Дерозана. Дабл-даблами отметились Ламаркус Олдридж (18 баллов и 11 подборов) и Руди Гэй (11 баллов и 10 подборов).

У «Денвера» 22 очка на счету Николы Йокича, 20 – у Малика Бизли, 14 – у Пола Миллсэпа. Игроки «Наггетс» реализовали 15 бросков из 29 из-за дуги.

«Спёрс» повели в серии 2-1. Следующий матч состоится в Сан-Антонио 21 апреля, начало – в 0:30 мск.