Вайс: на ЧМ-2010 у Германии будет отличная сборная
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Президент федерации баскетбола ГерманииИнго Вайс считает, что на ЧМ-2010 у его страны будет очень приличная сборная.
«Если в следующем году у нас будет возможность призвать в ряды сборной Дирка Новицки, Криса Камана и других ведущих баскетболистов Германии, то, уверен, у нас будет очень приличная команда. Теперь, после получения wild card на чемпионат мира-2010, мы можем начинать планомерно готовиться. В начале августа следующего года вы сможете увидеть, кого мы включим в сборную», — цитирует Вайса Talkbasket.
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