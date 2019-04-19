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38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 2-1

38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 2-1
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 132:105. Уже первую четверть действующие чемпионы выиграли со счётом 41:24.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 38 очков. 21 балл на счету Стивена Карри (4 из 6 из-за дуги), 15 – у Андре Игуодалы.

В составе калифорнийцев дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ивица Зубац. 16 баллов на счету Лу Уильямса, по 15 – у Джамайкла Грина (3 из 4 из-за дуги) и Монтреза Харрелла.

«Голден Стэйт» вышел вперёд в серии – 2-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля, начало – 22:30 мск.

По итогам регулярного сезона «воины» выиграли Западную конференцию с соотношением побед и поражений 57-25.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
19 апреля 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
105 : 132
(24:41, 28:32, 24:36, 29:23)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 18, Л. Уильямс - 16, Грин - 15, Харрелл - 15, Галлинари - 9, Жильжо-Александер - 7, Шамет - 6, Беверли - 6, Чендлер - 5, Робинсон - 3, Торнвелл - 2, Уоллес - 2, Темпл - 1
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 38, Карри - 21, Игуодала - 15, Томпсон - 12, Луни - 10, Богут - 8, Грин - 8, Маккинни - 6, Кук - 5, Эванс - 5, Белл - 2, Ливингстон - 2, Йеребко
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