38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 2-1

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 132:105. Уже первую четверть действующие чемпионы выиграли со счётом 41:24.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 38 очков. 21 балл на счету Стивена Карри (4 из 6 из-за дуги), 15 – у Андре Игуодалы.

В составе калифорнийцев дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов оформил Ивица Зубац. 16 баллов на счету Лу Уильямса, по 15 – у Джамайкла Грина (3 из 4 из-за дуги) и Монтреза Харрелла.

«Голден Стэйт» вышел вперёд в серии – 2-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля, начало – 22:30 мск.

По итогам регулярного сезона «воины» выиграли Западную конференцию с соотношением побед и поражений 57-25.