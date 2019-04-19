Клайберн: ЦСКА играл хаотично, плохо двигал мяч, не забил много открытых бросков

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн назвал ключевые причины неудачи команды во втором матче серии плей-офф Евролиги с «Басконией».



«Это был не наш день. Мы действовали очень хаотично, плохо двигали мяч, не забили много открытых бросков. Но стоит отдать должное и сопернику. «Баскония» смогла собраться после первого матча и показать очень цельный баскетбол.



Конечно, мы понимаем, что нас ждут два очень сложных выездных матча. Поддержка болельщиков у «Басконии» колоссальная. Но нам надо держать удар и постараться победить в третьей игре. Она будет решающей для обеих команд», – цитируют Клайберна «Известия».



Встреча завершилась домашним поражением ЦСКА — 68:78. После него счёт в серии стал равным 1-1. Следующие два матча серии до трёх побед состоятся на площадке «Басконии».

«Баскония» лишила ЦСКА преимущества своей площадки После разгромной победы в первом матче ЦСКА потерпел поражение во втором и отправится в Испанию без преимущества домашнего паркета.