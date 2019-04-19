Зверские данки Дерозана и Уайта – в видеообзоре матча «Сан-Антонио» – «Денвер»

«Сан-Антонио Спёрс» дома встречался с «Денвер Наггетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА. В число лучших моментов игры вошли сокрушительные данки атакующего защитника «Сан-Антонио» Демара Дерозана и его партнёра по команде разыгрывающего Деррика Уайта, шикарные силовые проходы центрового «Денвера» Николы Йокича, а также эффектный трёхочковый атакующего защитника «Сан-Антонио» Марко Белинелли.



Матч завершился победой «Сан-Антонио» со счётом 118:108. Самым результативным игроком встречи с 36 очками стал разыгрывающий победителей Деррик Уайт. У «Денвера» отличился центровой Никола Йокич, набравший 22 очка. Теперь «Спёрс» повели в серии до четырёх побед 2-1.

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