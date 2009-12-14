Карванен: выиграем у "Шарлеруа" - выйдем из группы

Перед матчем 15 декабря с бельгийским «Шарлеруа» в рамках четвёртого тура Еврокубка спортивный директор питерского «Спартака» Алексей Карванен считает, что победа даст хорошие шансы на выход из группы.
«К сожалению, Алексея Зозулина беспокоит травма пятки. Он и с „Динамо“ играл уже не в полную силу, практически на одной ноге. Но Алексей не хочет переходить в список травмированных, полетел с нами в Бельгию. Надеюсь, мы выиграем завтра. Тем более что, в отличие от чемпионата России, в Европе наши результаты приемлемы. Победа в Бельгии даст нам хорошие шансы для выхода в следующий раунд. Поражение от „Динамо“ мы будем вспоминать и переживать ещё долго. Но Кубок Европы – это другой турнир, здесь у нас хорошее положение. Ребята оптимистично смотрят в будущее.
Когда мы играли с „Шарлеруа“, у них отсутствовало несколько ключевых игроков, не знаю, восстановились ли они ко второму матчу. В любом случае схема их игры не изменится: они действуют от броска. Если начнут попадать, нам придётся сложно», – цитирует Алексея Карванена «Радио Зенит».
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