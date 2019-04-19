Пуарье побил рекорд Евролиги, совершив 262 подбора за сезон

Центровой «Басконии» Венсан Пуарье, совершив 15 подборов во втором матче серии плей-офф Евролиги с ЦСКА, довёл их общее количество в сезоне по сумме регулярного чемпионата и плей-офф до 262 (8,2 в среднем за игру). Таким образом, он установил новый рекорд лиги по этому показателю. При этом «Баскония» проведёт ещё как минимум две встречи в турнире.



Центровой собрал 154 отскока на своём щите и 108 на чужом.



Предыдущее высшее достижение принадлежало Тайлеру Ханикатту, который записал в актив 256 подборов (7,3 в среднем за матч) в составе «Анадолу Эфес» в сезоне-2016/17.



Встреча завершилась выездной победой «Басконии» со счётом 78:68. Пуарье в ней также набрал 14 очков, отдал 2 передачи, сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 22 минуты.

«Баскония» лишила ЦСКА преимущества своей площадки После разгромной победы в первом матче ЦСКА потерпел поражение во втором и отправится в Испанию без преимущества домашнего паркета.