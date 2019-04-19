К. Дюрант вышел на 14-е место по результативности в плей-офф, обогнав М.Джонсона

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, набрав 38 очков в третьем матче серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 3738 (27,3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Мэджика Джонсона и вышел на 14-е место по результативности в плей-офф в истории лиги.



Теперь ближайшим к 30-летнему Дюранту является Хаким Оладжьювон (3755 очков в плей-офф), а из действующих баскетболистов его опережают только Тони Паркер (4045) и Леброн Джеймс (6911). Ни один из них не выступает в плей-офф в нынешнем сезоне.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 132:105. Дюрант в ней также совершил 4 подбора, отдал 7 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 30 минут.

38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 2-1