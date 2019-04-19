Сокрушительное добивание сверху Бена Симмонса – в топ-5 дня в НБА

Мощный данк двумя руками разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса после сольного прохода от центральной линии и его же сокрушительное добивание сверху, эффектный «гвоздь» одной рукой атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, зверский бросок сверху двумя руками разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Деррика Уайта в стремительной контратаке, а также шикарная трёхходовая комбинация «Сан-Антонио», завершённая роскошным данком атакующего защитника Демара Дерозана через Николу Йокича после затяжного полёта под кольцом, оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.