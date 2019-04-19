Попович: какой настрой был у «Спёрс»? А я не проводил психологических тестов

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» блеснул фирменным юмором, отвечая на вопрос о состоянии команды перед игрой.



«Какой настрой был у баскетболистов «Сан-Антонио»? А я не проводил никаких психологических тестов с командой перед встречей. Их работа заключается в том, чтобы выходить на площадку и играть. То же самое касается «Денвера». Они тоже пытались победить. Баскетбол – это спорт, в котором нужно обыграть соперника. Отсюда и вытекает настрой. Об этом не так уж сложно догадаться», – приводит слова Поповича ESPN.



Матч завершился домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 118:108. После него «Спёрс» ведут в серии до четырёх побед 2-1.

Майк Мэлоун: Деррик Уайт как будто не ел два дня перед матчем с «Денвером»