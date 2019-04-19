ЦСКА ответил на штраф Евролиги: бюджет клуба соответствует всем требованиям

ЦСКА отреагировал на штраф 42 тыс. евро, наложенный Евролигой на клуб за нарушение правил финансового фэйр-плей.



«Клуб внимательно изучит всю документацию, сопровождающую решение Евролиги. Вся необходимая информация по соблюдению правил финансового фэйр-плей предоставлялась и на сей раз была предоставлена в оговоренные сроки. Оценкой финансовой деятельности клуба занимается известнейшая и авторитетная международная компания PwC, её аудит показал, что бюджет клуба полностью соответствует всем требованиям и нормам Евролиги. Клуб оценит возможность обжалования решения Евролиги в Спортивном арбитражном суде в Лозанне», – сообщает пресс-служба ЦСКА.



Основное требование финансового фэйр-плей Евролиги заключается в том, чтобы клубы тратили на зарплаты игроков не более 65% бюджета.

Евролига оштрафовала ЦСКА на € 42 тыс. за нарушение правил финансового фэйр-плей