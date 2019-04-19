Стивен Карри: я взял отпуск на вторую половину матча с «Клипперс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри с юмором прокомментировал небольшое количество времени, которое он провёл на площадке после большого перерыва в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» из-за быстро полученных пяти фолов.



«Я взял небольшой отпуск на вторую половину встречи.



Мы с самого начала вернули должок за последние 16 минут второго матча серии. Все были агрессивны, правильно принимали решения и получали хорошие возможности для бросков в каждой атаке. Мы проявили себя командой, которая умеет наносить ответный удар», – приводит слова Карри ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 132:105. После неё «Уорриорз» повели в серии 2-1. Карри в этом матче набрал 21 очко, совершил 5 подборов и отдал передачу за 20 минут.

38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 2-1