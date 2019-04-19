Шушаков: главным было не дать УНИКСу найти свою игру

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал поражение своих подопечных от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Сегодня мы играли свободно, правильно выбрали тактику нападения, наконец-то добавили движение мяча и забили свободные броски с хорошим процентом. Для нас определяющая стала третья четверть, в которой главным было не дать УНИКСу найти свою игру. И у нас получилось — мы вышли на площадку после большого перерыва с нужным настроем», — приводит слова Шушакова официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 82:76 (15:18, 18:15, 32:17, 17:26) в пользу пермского коллектива. Это поражение стало для УНИКСа пятым в текущем сезоне и лишило казанский коллектив шансов на победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — на счету ЦСКА, для которых регулярный сезон уже закончился, четыре поражения.