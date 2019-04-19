Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт вторую встречу с Монти Уильямсом

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка проведёт повторную встречу с кандидатом на пост главного тренера команды Монти Уильямсом, сообщает ESPN.

Сегодня, 19 апреля, Пелинка провёл собеседование с экс-наставником «Кливленд Кавальерс» Тайроном Лю, однако, похоже, одно интервью с Уильямсом и одно с Лю не дали вопросы на все ответы руководства калифорнийского клуба.

47-летний Уильямс с 2010 по 2015 год в течение пяти сезонов возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс». Под его руководством команда одержала 173 победы при 221 поражении в регулярном чемпионате и дважды выходила в плей-офф, где оба раза уступала в первом раунде. В нынешнем сезоне Монти работает ассистентом Бретта Брауна в «Филадельфии».

Напомним, «Лейкерс» остались без главного тренера практически сразу после завершения сезона. С поста наставника ушёл Люк Уолтон, которого по слухам уволили.