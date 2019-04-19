Воронов: «Зениту» необходимо занять пятое место в таблице Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Евгений Воронов поделился ожиданиями от заключительных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, отметив, что, невзирая на травмированных и концовку сезона, команда не должна искать оправданий.



«Настраиваемся позитивно, две игры дома при наших болельщиках. Призываю и прошу прийти и поддержать нас. Команду ждут две важные встречи, нам необходимо занять пятое место в таблице Единой лиги ВТБ. Конечно, будет очень тяжело, одну игру, с „Локомотивом-Кубань“, мы проведём без Рейнольдса. Так что другим игрокам придётся выложиться на 150% и попробовать победить.



Мы уже привыкли играть без исполнителей, которые травмированы. Будем искать внутренние резервы. Сейчас все немного устали, но все в одинаковых условиях и оправданий никаких не должно быть. Всё хорошо, разбираем соперника и готовим свою игру», — рассказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата».