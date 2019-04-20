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30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Орландо», счёт в серии 2-1

30 очков Сиакама помогли «Торонто» обыграть «Орландо», счёт в серии 2-1
Баскетбол / НБА

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 93:98 (21:26, 24:22, 20:28, 28:22).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, в активе которого 30 очков и 11 подборов. Дабл-даблами в составе победителей отметились Кавай Леонард (16 очков, 10 подборов) и Кайл Лоури (12 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Орландо» стал защитник Терренс Росс, набравший 24 очка. Центровой хозяев Никола Вучевич набрал 22 очка, совершил 14 подборов и отдал 6 передач.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 2-1. Четвёртая встреча команд состоится 22 апреля и также пройдёт в Орландо.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
20 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
93 : 98
(21:26, 24:22, 20:28, 28:22)
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Росс - 24, Вучевич - 22, Айзек - 14, Гордон - 10, Фурнье - 7, Огастин - 7, Ивунду - 5, Картер-Уильямс - 2, Берч - 2, Мартин, Грант, Фразьер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Леонард - 16, Грин - 13, Лоури - 12, Марк Газоль - 9, Пауэлл - 8, Ибака - 6, Ванвлит - 4, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс
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