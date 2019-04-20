33+11 Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд», счёт в серии 1-2

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:108. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 28:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 результативных передач. 22 балла на счету Пола Джорджа, 18 – у Джереми Гранта. Игроки «Тандер» реализовали более 50% трёхочковых – 15 из 29.

В составе «Портленда» 32 очка на счету Дэмьена Лилларда. 21 балл в активе Си Джея Макколуума, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. 19 очков у Энеса Кантера.

«Оклахома» сократила разрыв в серии, счёт 1-2. Следующий матч состоится также на площадке «Тандер» 22 апреля, начало – в 4:30 мск.