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33+11 Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд», счёт в серии 1-2

33+11 Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд», счёт в серии 1-2
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:108. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 28:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 результативных передач. 22 балла на счету Пола Джорджа, 18 – у Джереми Гранта. Игроки «Тандер» реализовали более 50% трёхочковых – 15 из 29.

В составе «Портленда» 32 очка на счету Дэмьена Лилларда. 21 балл в активе Си Джея Макколуума, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. 19 очков у Энеса Кантера.

«Оклахома» сократила разрыв в серии, счёт 1-2. Следующий матч состоится также на площадке «Тандер» 22 апреля, начало – в 4:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
20 апреля 2019, суббота. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
120 : 108
(21:22, 28:17, 37:43, 34:26)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 33, Джордж - 22, Грант - 18, Шрёдер - 17, Адамс - 10, Фергюсон - 9, Моррис - 7, Ноэль - 4, Фелтон, Надер, Бертон, Паттерсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Макколлум - 21, Кантер - 19, Амину - 9, Леонард - 8, Харклесс - 7, Коллинс - 4, Худ - 3, Карри - 3, Саймонс - 2, Тёрнер, Лейман, Лябисье
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