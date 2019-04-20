«Лейкерс» собираются встретиться ещё с несколькими кандидатами на пост тренера

Бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю и ассистент «Филадельфии Сиксерс» Монти Уильямс — не единственные кандидаты на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает журналистка ESPN Рамона Шелбёрн.

«Лю и Уильямс — фавориты, но мне сказали, что «Лейкерс», вероятно, собираются провести встречу ещё с несколькими кандидатами. Не похоже, что они торопятся», — сказала Шелбёрн.

Ранее «Лос-Анджелес» возглавлял Люк Уолтон. В апреле клуб сообщил, что руководство и 39-летний специалист решили прекратить сотрудничество. Позже Уолтон возглавил «Сакраменто Кингз».

В нынешней кампании «Лейкерс» не сумели выйти в плей-офф и завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.