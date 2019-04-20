Шрёдер использовал празднование Лилларда в концовке третьей игры с «Портлендом»

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Деннис Шрёдер в концовке третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (120:108, 1-2) использовал фирменное празднование лидера орегонцев Дэмьена Лилларда.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Шрёдер за 32 минуты набрал 17 очков, отдал 6 результативных передач, собрал 5 подборов и совершил 2 перехвата. Лиллард за 37 минут записал в актив 32 очка, 6 передач, 4 подбора и 2 перехвата.

«Тандер» и «Трэйл Блэйзерс» проведут четвёртую игру серии в Оклахома-Сити на «Чизпик Энерджи-Арене» 22 апреля, начало — в 4:30 мск.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».