Источник: Лю и Уильямсу посоветовали не соглашаться на работу в «Лейкерс»

Люди из окружений бывшего главного тренера «Кливленд Кавальерс» Тайрона Лю и ассистента «Филадельфии Сиксерс» Монти Уильямса порекомендовали специалистам отказаться от предложения возглавить «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщают журналисты ESPN Рамона Шелбёрн и Хорхе Седано.

«Думаю, Монти — фаворит, но я не знаю, как прошла его встреча с руководством «Лейкерс». Он сможет стать главным тренером «Сиксерс», если у них начнутся проблемы и Бретт Браун будет уволен. Его дети обосновались в Филадельфии. Так что допускаю, что он может остаться. Кроме того, все в лиге советуют ему не соглашаться на работу в «Лейкерс», — сказала Шелбёрн.

«Знаю одного очень близкого друга Тайрона Лю. Он сказал мне, что порекомендовал ему отказаться от должности главного тренера «Лейкерс», поскольку там бардак», — сказал Седано.