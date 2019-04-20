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Блок-шот, аллей-уп и попадание Уэстбрука — в топ-5 дня в НБА

Блок-шот, аллей-уп и попадание Уэстбрука — в топ-5 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представил ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В подборку вошли мощный данк форварда «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, попадание разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, роскошный аллей-уп Уэстбрука на форварда Маркифа Морриса, баззер-битер защитника «Мэджик» Терренса Росса, а также эффектный блок-шот Уэстбрука.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Бостон Селтикс» увеличил преимущество в серии с «Индианой Пэйсерс» — 104:96, 3-0. В другом матче «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Орландо» (98:93, 2-1). Последняя встреча минувшего игрового дня состоялась в Оклахома-Сити, где местный «Тандер» переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (120:108, 1-2).

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