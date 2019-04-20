Лоури: Сиакам — самый прогрессирующий игрок НБА в этом сезоне

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури после третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (98:93, 2-1) отдал должное мощному форварду команды Паскалю Сиакаму.

«Он просто невероятен. Сиакам — самый прогрессирующий игрок НБА в этом сезоне. Он будет становиться только лучше», — приводит слова Лоури ESPN.

В третьей встрече с «Орландо» Паскаль за 42 минуты игрового времени набрал 30 очков, собрал 11 подборов и отдал 4 результативные передачи. 25-летний баскетболист реализовал 13 бросков с игры из 20, включая 3 трёхочковых из 4.

«Рэпторс» и «Мэджик» проведут четвёртый матч серии в Орландо на арене «Эмвей-центр» 22 апреля, начало — в 2:00 мск.