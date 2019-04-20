Бывший защитник ЦСКА Лэнгдон претендует на пост президента «Миннесоты»

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» проведёт собеседование с помощником генерального менеджера «Бруклин Нетс» Траджаном Лэнгдоном по поводу должности президента клуба по баскетбольным операциям, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Ранее специалист претендовал на пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс».

Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за московский ЦСКА, а до этого провёл один сезон в столичном «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс». Пост помощника генерального менеджера в «Бруклине» Траджан занял в начале марта 2016 года.

«Тимбервулвз» в нынешнем сезоне не вышли в плей-офф НБА. Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.