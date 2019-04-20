Болл: мой приоритет — остаться в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл сказал, что хотел бы продолжить выступать за нынешнюю команду.

«Ситуация с несостоявшимся обменом Энтони Дэвиса привела к нашим неудачам в этом сезоне, потому что имена всех игроков фигурировали в слухах. Всё это испортило некоторые вещи в команде.

Что касается меня, хотел бы быть в Лос-Анджелесе. Но, в любом случае, я просто хочу играть в баскетбол. Готов выступать где угодно. Сейчас мой приоритет — остаться», — сказал Болл в интервью House of Highlights.

В нынешнем сезоне Лонзо принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 21-летнего баскетболиста составили 9,9 очка, 5,4 передачи, 5,3 подбора, 1,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 30,3 минуты.

«Лейкерс» завершили нынешний сезон на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 встречах калифорнийцы одержали 37 побед и потерпели 45 поражений.