Лукич: вынуждены поменять наш стиль игры за одну тренировку

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«Очень рад за «Калев», который более чем заслуженно попал в финальную стадию Единой лиги ВТБ. На протяжение всего сезона они демонстрировали очень качественный баскетбол, при этом во второй половине чемпионата здорово добавили в скорости. В быстрой транзиции очень легко набирают 100 и больше очков за игру, ломая таким образом соперников.



К сожалению, мы вновь оказались в ситуации, когда вынуждены поменять наш стиль игры за одну тренировку, поскольку не сможем рассчитывать на помощь Георгия Жбанова. Что и говорить, весь коллектив расстроен. Но точно знаю, что те, кто остались в строю, будут максимально мотивированы до последней минуты регулярного чемпионата», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.