Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ФИНАЛ Юношеского Турнира “КУБОК SKODA”. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лукич: вынуждены поменять наш стиль игры за одну тренировку

Лукич: вынуждены поменять наш стиль игры за одну тренировку
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».

«Очень рад за «Калев», который более чем заслуженно попал в финальную стадию Единой лиги ВТБ. На протяжение всего сезона они демонстрировали очень качественный баскетбол, при этом во второй половине чемпионата здорово добавили в скорости. В быстрой транзиции очень легко набирают 100 и больше очков за игру, ломая таким образом соперников.

К сожалению, мы вновь оказались в ситуации, когда вынуждены поменять наш стиль игры за одну тренировку, поскольку не сможем рассчитывать на помощь Георгия Жбанова. Что и говорить, весь коллектив расстроен. Но точно знаю, что те, кто остались в строю, будут максимально мотивированы до последней минуты регулярного чемпионата», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент