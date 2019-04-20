Пуарье — MVP вторых четвертьфинальных матчей плей-офф Евролиги

Центровой «Басконии» Венсан Пуарье признан самым ценным игроком вторых четвертьфинальных матчей плей-офф Евролиги. В матче с ЦСКА француз оформил дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов, добавив к этому 4 перехвата, 2 передачи и 1 блок-шот. Его рейтинг эффективности составил «32». Усилия Пуарье помогли команде обыграть на выезде ЦСКА — 78:68 и сравнять счёт в серии.

Лучшие моменты в исполнении Пуарье в матче с ЦСКА можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Отметим, Пуарье, совершив 15 подборов во втором матче серии плей-офф Евролиги с ЦСКА, довёл их общее количество в сезоне по сумме регулярного чемпионата и плей-офф до 262 (8,2 в среднем за игру). Таким образом, он установил новый рекорд лиги по этому показателю.