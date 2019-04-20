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22 очка Моултри помогли «Калеву» победить «Нижний Новгород»

22 очка Моултри помогли «Калеву» победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Таллине в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» принимал «Нижний Новгород». Команда из России владела преимуществом в первой половине встречи и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 44:39.

Но уже в третьем игровом отрезке «Калев» серьёзно прибавил и смог не только отыграться, но и выйти вперёд со счетом 66:59. В заключительные десять минут матча таллинцам удалось нарастить преимущество и одержать победу с двузначным счётом — 94:84.

Самым результативным в составе победителей стал Арнетт Моултри, набравший 22 очка и собравший 6 подборов. У «Нижнего Новгорода» 18 очков записал в актив Иэн Хаммер.

Напомним, что обе команды уже обеспечили себе место в топ-8 и сыграют в плей-офф.

Единая лига ВТБ
20 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
94 : 84
(21:22, 18:22, 27:15, 28:25)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Калев: Моултри - 22, Ротен - 21, Льюис - 19, Китсинг - 12, Миркович - 9, Линч - 8, Кангур - 2, Дорбек - 1, Салаш, Курбас, Соодла, Кеедус
Нижний Новгород: Хаммер - 18, Драгичевич - 17, Черапович - 15, Бабурин - 12, Астапкович - 8, Узинский - 8, Торопов - 3, Герасимов - 3, Григорьев, Комолов, Жбанов
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