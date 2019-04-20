22 очка Моултри помогли «Калеву» победить «Нижний Новгород»

В Таллине в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» принимал «Нижний Новгород». Команда из России владела преимуществом в первой половине встречи и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 44:39.

Но уже в третьем игровом отрезке «Калев» серьёзно прибавил и смог не только отыграться, но и выйти вперёд со счетом 66:59. В заключительные десять минут матча таллинцам удалось нарастить преимущество и одержать победу с двузначным счётом — 94:84.

Самым результативным в составе победителей стал Арнетт Моултри, набравший 22 очка и собравший 6 подборов. У «Нижнего Новгорода» 18 очков записал в актив Иэн Хаммер.

Напомним, что обе команды уже обеспечили себе место в топ-8 и сыграют в плей-офф.