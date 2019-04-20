Е. Пашутин: «Автодор» постарается навязать УНИКСу жёсткую борьбу

Завтра, 21 апреля, в Саратове состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» примет УНИКС. Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник «Автодора» Евгений Пашутин.

«УНИКС — один из лидеров регулярного чемпионата. Команда сбалансирована, обладает очень острой задней линией со снайперами Смитом, Макколлумом, Хенри. Наши задачи будут строиться вокруг того, чтобы не дать свободы на периметре, осложнить задачу снайперам, а также остановить под кольцом центрового казанцев Ндура.

Мы постараемся навязать гостям жёсткую физическую борьбу, а также быть предельно внимательными против агрессивной защиты УНИКСа, двигать мяч в удобном для нас темпе и быть терпеливыми все 40 минут матча. Мы будем играть на победу", — приводит слова специалиста официальный сайт «Автодора».