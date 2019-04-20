Эмбиид пропустит четвёртый матч серии плей-офф с «Бруклин Нетс»

Сегодня, 20 апреля, на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Бруклин Нетс» примет «Филадельфию Севенти Сиксерс».

Гостям в этой встрече не сможет помочь центровой Джоэл Эмбиид, сообщает Rotoworld. Баскетболиста продолжает беспокоить травмированное колено. В стартовой пятёрке камерунца заменит Грег Монро.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Эмбиид принял участие в двух встречах, набирая в них 22,5 очка, собирая 12,5 подбора, совершая 2,5 передачи и выполняя 2,5 блок-шота за 22,5 минуты в среднем.

Напомним, в четвертьфинальной серии плей-офф между «Филадельфией» и «Бруклин Нетс» счёт 2-1 в пользу коллектива из Пенсильвании.