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«Локомотив-Кубань» интересуется форвардом «Нижнего Новгорода» Узинским

«Локомотив-Кубань» интересуется форвардом «Нижнего Новгорода» Узинским
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Руководство «Локомотива-Кубань» рассматривает возможность подписания контракта с форвардом «Нижнего Новгорода» Дмитрием Узинским.

«Действительно, руководству клуба нравится игра Дмитрия. «Локо» второй год внимательно наблюдает за Узинским и готов сделать ему предложение по окончании сезона», — приводит слова источника издание «Известия».

Вместе с тем Узинского хотят сохранить и в «Нижнем Новгороде».

«Будем разговаривать с Димой о продлении контракта. Очень многое зависит от его «тараканов» в голове, насколько он себя правильно позиционирует в мире баскетбола. Понятно, что все хотят пойти на повышение, но самое важное, насколько это адекватное решение. Можно уйти в большой клуб, но не иметь там игровой практики», — сказал министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

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