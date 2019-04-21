«Филадельфия» вновь обыграла «Бруклин» и ведёт в серии — 3-1

На арене Barclays Center, что в Нью-Йорке, завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Бруклин Нетс» и «Филадельфии Сиксерс».

Хозяева удачно начали встречу и уже после первой четверти повели в счёте с разницей в 9 очков — 33:24. Во второй четверти «Сиксерс» немного сократили отставание — 57:63. В третьей четверти на паркете шла равная борьба и перед заключительным игровым отрезком счёт на табло был 91:85 в пользу «Бруклина».

В заключительные двенадцать минут встречи «Сиксерс» сумели прибавить и совершили рывок, который помог им добыть победу — 112:108. Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который всё же принял участие в матче и оформил дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов. У «Бруклина» 25 баллов набрал Карис Леверт.

Таким образом, «Филадельфия» ведёт в четвертьфинальной серии со счётом 3:1 и находится в шаге от выхода в полуфинал.