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«Филадельфия» вновь обыграла «Бруклин» и ведёт в серии — 3-1

«Филадельфия» вновь обыграла «Бруклин» и ведёт в серии — 3-1
Баскетбол / НБА

На арене Barclays Center, что в Нью-Йорке, завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Бруклин Нетс» и «Филадельфии Сиксерс».

Хозяева удачно начали встречу и уже после первой четверти повели в счёте с разницей в 9 очков — 33:24. Во второй четверти «Сиксерс» немного сократили отставание — 57:63. В третьей четверти на паркете шла равная борьба и перед заключительным игровым отрезком счёт на табло был 91:85 в пользу «Бруклина».

В заключительные двенадцать минут встречи «Сиксерс» сумели прибавить и совершили рывок, который помог им добыть победу — 112:108. Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который всё же принял участие в матче и оформил дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов. У «Бруклина» 25 баллов набрал Карис Леверт.

Таким образом, «Филадельфия» ведёт в четвертьфинальной серии со счётом 3:1 и находится в шаге от выхода в полуфинал.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
20 апреля 2019, суббота. 22:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
108 : 112
(33:24, 30:33, 28:28, 17:27)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 25, Расселл - 21, Аллен - 21, Динуайдди - 18, Харрис - 10, Дадли - 8, Холлис-Джефферсон - 3, Кэрролл - 2, Куруч, Пинсон, Напьер, Грэм, Муса
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харрис - 24, Симмонс - 15, Батлер - 11, Редик - 9, Скотт - 8, Эннис - 7, Марьянович - 4, Макконнел - 2, Болден - 1, Коркмаз, Монро
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