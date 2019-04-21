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«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт», счёт в серии — 3-0

«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт», счёт в серии — 3-0
Баскетбол / НБА

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 103:119 (24:32, 30:35, 24:33, 25:19).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, на счету которого 20 очков. По 19 очков набрали Эрик Бледсо и Брук Лопес. В активе лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо 14 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Пистонс» стал форвард Блэйк Гриффин, наабравший 27 очков. Дабл-даблом из 12 очков и 12 подборов отметился центровой хозяев Андре Драммонд.

Таким образом, «Милуоки» укрепил лидерство в четвертьфинальной серии — 3-0. Четвёртая встреча команд состоится 23 апреля и также пройдёт в Детройте.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
21 апреля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
103 : 119
(24:32, 30:35, 24:33, 25:19)
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Гриффин - 27, Джексон - 15, Эллингтон - 13, Драммонд - 12, Смит - 11, Кеннард - 9, Мейкер - 6, Галлоуэй - 6, Браун - 4, Томас, Робинсон, Пачулия, Кальдерон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 20, Бледсо - 19, Лопес - 19, Ильясова - 15, Адетокунбо - 14, Миротич - 12, Хилл - 11, Браун - 5, Коннотон - 4, Уилсон, Фрейзер, Брогдон, Снелл
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