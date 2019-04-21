Эмбиид повторил феноменальное достижение Данкана, Юинга, Брэнда и Сэмпсона

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 31 очко, совершил 16 подборов, отдал 7 передач и поставил шесть блок-шотов в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс». Таким образом, он стал пятым игроком за последние 35 лет, сумевшим записать в актив как минимум 30 очков, 15 подборов, 5 передач и 5 блок-шотов во встрече плей-офф.



Ранее это удавалось только Тиму Данкану (дважды в сезоне-2002/03), Элтону Брэнду (сезон-2005/06), Патрику Юингу (сезон-1991/92) и Ральфу Сэмпсону (сезон-1985/86).



Выездной матч завершился победой «Филадельфии» со счётом 112:108, после чего «Сиксерс» повели в серии до четырёх побед — 3-1. Эмбиид в нём также сделал два перехвата за 32 минуты.

«Филадельфия» вновь обыграла «Бруклин» и ведёт в серии — 3-1