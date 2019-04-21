Дерозан был удалён за то, что швырнул мячом в судью

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан был удалён с площадки за то, что швырнул мячом в судью за пять минут до окончания четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс». Рефери зафиксировал фол в нападении со стороны Дерозана после того, как он врезался в атакующего защитника соперника Гэри Харриса во время прохода. Недовольство этим решением арбитра Дерозан выразил, бросив мяч в его направлении.



Встреча завершилась домашним поражением «Сан-Антонио» 103:117. Счёт в серии стал 2-2. Дерозан в этом матче набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач за 34 минуты.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.