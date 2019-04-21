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Эмбиид: Дадли — никто, а я слишком ценный для команды, чтобы отвечать ему

Эмбиид: Дадли — никто, а я слишком ценный для команды, чтобы отвечать ему
Баскетбол / НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид объяснил, почему не стал отвечать на провокационный толчок лёгкого форварда «Бруклин Нетс» Джареда Дадли в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

«Во-первых, Дадли – никто. И когда соперники делают подобное, то только для того, чтобы спровоцировать меня на удаление. Но я слишком ценный для команды. Поэтому и не ответил Джареду. Я ничего не сделал и считаю, что мой фол не был неспортивным, поскольку я пытался достать мяч. В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и вести себя по-взрослому», – цитирует Эмбиида ESPN.

Встреча завершился выездной победой «Филадельфии» со счётом 112:108. После неё «Сиксерс» повели в серии до четырёх побед — 3-1. Эмбиид в этом матче набрал 31 очко, совершил 16 подборов, отдал 7 передач, сделал 2 перехвата и поставил 6 блок-шотов за 32 минуты.

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