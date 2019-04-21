Харден: «Юта» играла жёстче? Нет, не заметил. Просто я пару раз промахнулся

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не считает свою крайне низкую реализацию бросков с игры в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Ютой Джаз» заслугой обороны соперника.



«Юта» играла жёстче в защите? Нет, не заметил. Просто я пару раз промахнулся. Два или три раза, по-моему.



Моя цель — оставаться агрессивным и продолжать бросать. Неважно, 0 из 15 я попал или 15 из 15 — мои задачи не меняются», — цитирует Хардена ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 104:101. После неё «Рокетс» повели в серии до четырёх побед — 3-0. Харден в этом матче набрал 22 очка, совершил 4 подбора, отдал 10 передач, выполнил 6 перехватов и поставил один блок-шот, но реализовал только 3 броска с игры из 20.

«Хьюстон» снова обыграл «Юту», счёт в серии – 3-0