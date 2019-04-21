«Кливленд» заинтересован в услугах Питино

Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт провёл предварительные переговоры с Риком Питино относительно вакантной должности главного тренера команды, сообщает Patreon. В начале нынешнего сезона «Кливленд» уволил с поста наставника Тайрона Лю, а после окончания регулярного чемпионата прекратил сотрудничество с исполнявшим обязанности тренера Ларри Дрю.



66-летний Питино сейчас возглавляет «Панатинаикос». До этого он в течение 16 лет работал в NCAA. В НБА специалист в течение двух лет возглавлял «Нью-Йорк Никс», оба раза выведя команду в плей-офф, и ещё четыре сезона руководил «Бостон Селтикс», ни разу не пройдя в плей-офф. Всего Питино одержал в лиге 192 победы при 220 поражениях в регулярном чемпионате и 6 побед при 7 поражениях в плей-офф. Его лучшим достижением был выход во второй раунд плей-офф.