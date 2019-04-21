Уэртас: победа над ЦСКА и выход в Ф4 — реальная цель, а не мечта «Басконии»

Разыгрывающий «Басконии» Марселиньо Уэртас уверен, что команде по силам выиграть серию плей-офф Евролиги у ЦСКА.



«Мы крупно проиграли в первой игре, не показав и 50% своих возможностей. Тренер объяснил, где мы допустили ошибки, и во второй игре мы действовали гораздо более сконцентрированно. Мы не давали соперникам набирать лёгкие очки, хорошо закрыли «краску». Наши центровые были на высоте в этот вечер, да и другие игроки проявили себя очень хорошо.



Выиграть один из двух матчей в гостях — хороший результат. Теперь у нас появился шанс закончить серию при своих трибунах. Уверен, что болельщики окажут нам сумасшедшую поддержку и мы сможем пробиться в «Финал четырёх».



Мы уверены в себе. В этом сезоне мы сыграли с ЦСКА четыре матча. Пока счёт равный. Подбор игроков и уровень нашего тренера Велимира Перасовича не вызывают сомнений. Поэтому «Финал четырёх» и победа над ЦСКА — это реальная цель, а не мечта», — цитируют Уэртаса «Известия».



Счёт в серии до трёх побед ЦСКА и «Басконии» — 1-1. Следующие два матча состоятся на площадке испанцев.

«Баскония» лишила ЦСКА преимущества своей площадки После разгромной победы в первом матче ЦСКА потерпел поражение во втором и отправится в Испанию без преимущества домашнего паркета.