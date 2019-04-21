Гриффин: не понимаю, почему болельщики «Детройта» освистывали Драммонда

Мощный форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин после третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Милуоки Бакс» выразил поддержку партнёру по команде, центровому Андре Драммонду, которого освистали зрители на домашней арене.



«Никто не хочет слышать такую реакцию, особенно от своих же болельщиков. Драммонд из кожи вон лезет ради команды уже много лет. И без него «Детройт» не вышел бы в плей-офф. Поэтому если неприязнь была направлена лично в его адрес, то я совершенно не понимаю почему», — приводит слова Гриффина Washington Post.



Встреча завершилась домашним поражением «Детройта» со счётом 103:119. После неё «Пистонс» уступают в серии — 0-3. Драммонд в этом матче набрал 12 очков, совершил 12 подборов, отдал 2 передачи, выполнил 4 перехвата и поставил 3 блок-шота за 30 минут.

«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт», счёт в серии — 3-0