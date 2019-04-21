Райкович: «Астане» было важно победить перед последним матчем в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (93:85), отметив важность успеха перед встречей с «Зенитом».

«Эта была очень сложная игра, мы до конца продолжали верить в положительный исход. Мы знали, что нам будет непросто, так как «Енисей» выиграл последние три матча. Было важно победить перед последним матчем в Санкт-Петербурге.

Спасибо большое нашим болельщикам и зрителям, что они пришли и поддерживали нашу команду на протяжении всей игры. Я надеюсь, что в ближайших играх плей-офф именно с таким настроением и с ещё большим количеством зрителей мы будем играть и будем ощущать эту поддержку, которая нам очень важна и которую сильно чувствуют наши игроки», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.