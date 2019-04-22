Прифтис: было сложно остановить быстрые отрывы «Автодора»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подпоечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором».



«В первую очередь я хочу поздравить команду с победой в этой игре после сложного поражения от «Пармы». «Автодор» — атакующая команда, которая практически в каждой игре набирает порядка 100 очков. Нам было сложно остановить сегодня их быстрые отрывы, но мы постарались максимально сконцентрироваться на их плеймейкерах и обеспечить необходимый прессинг. Это помогло нам выиграть игру в концовке», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальаный сайт Единой лиги ВТБ.



Благодаря этой победе казанцы смогли сохранить вторую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата.