Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

34 очка Леонарда помогли «Торонто» разгромить «Орландо», счёт в серии 3-1

34 очка Леонарда помогли «Торонто» разгромить «Орландо», счёт в серии 3-1
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил с разгромным счётом 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25).

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, в активе которого 34 очка и 6 подборов. Близки к дабл-даблам в составе победителей были Серж Ибака (13 очков, 8 подборов) и Кайл Лоури (9 очков, 9 передач).

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Аарон Гордон, который набрал 25 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Таким образом, «Торонто» укрепил лидерство в четвертьфинальной серии — 3-1. Пятая встреча команд состоится 24 апреля и пройдёт в Торонто.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
22 апреля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
85 : 107
(26:28, 16:30, 28:24, 15:25)
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Гордон - 25, Фурнье - 19, Вучевич - 11, Огастин - 8, Мартин - 5, Берч - 5, Росс - 5, Картер-Уильямс - 4, Ивунду - 2, Фразьер - 1, Айзек, Грант
Торонто Рэпторс: Леонард - 34, Пауэлл - 16, Сиакам - 16, Ибака - 13, Лоури - 9, Ванвлит - 9, Грин - 8, Марк Газоль - 2, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент