34 очка Леонарда помогли «Торонто» разгромить «Орландо», счёт в серии 3-1

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил с разгромным счётом 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25).

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, в активе которого 34 очка и 6 подборов. Близки к дабл-даблам в составе победителей были Серж Ибака (13 очков, 8 подборов) и Кайл Лоури (9 очков, 9 передач).

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Аарон Гордон, который набрал 25 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Таким образом, «Торонто» укрепил лидерство в четвертьфинальной серии — 3-1. Пятая встреча команд состоится 24 апреля и пройдёт в Торонто.