32+10 Джорджа не помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд», счёт в серии 1-3

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» дома уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:111. Гости были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. Он реализовал 4 броска из 10 из-за дуги. 17 баллов на счету Денниса Шрёдера, 14 – у Расселл Уэстбрука,11 – у Джереми Гранта.

В составе победителей 27 очков на счету Си Джея Макколлума. Он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги. 24 балла в активе Дэмьена Лилларда, 19 – у Аль-Фарука Амину. Морис Харклесс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Портленд» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится на площадке «Трэйл Блэйзерс» 24 апреля, начало – в 5:30 мск.