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32+10 Джорджа не помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд», счёт в серии 1-3

32+10 Джорджа не помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд», счёт в серии 1-3
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» дома уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:111. Гости были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. Он реализовал 4 броска из 10 из-за дуги. 17 баллов на счету Денниса Шрёдера, 14 – у Расселл Уэстбрука,11 – у Джереми Гранта.

В составе победителей 27 очков на счету Си Джея Макколлума. Он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги. 24 балла в активе Дэмьена Лилларда, 19 – у Аль-Фарука Амину. Морис Харклесс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Портленд» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится на площадке «Трэйл Блэйзерс» 24 апреля, начало – в 5:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
22 апреля 2019, понедельник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
98 : 111
(24:26, 22:24, 22:29, 30:32)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 32, Шрёдер - 17, Уэстбрук - 14, Грант - 11, Фелтон - 8, Адамс - 6, Моррис - 3, Фергюсон - 3, Ноэль - 2, Надер - 2, Бертон, Паттерсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 27, Лиллард - 24, Амину - 19, Харклесс - 15, Коллинс - 10, Кантер - 8, Худ - 4, Лейман - 2, Леонард - 2, Тёрнер, Лябисье, Саймонс, Карри
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