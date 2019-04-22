Эффектный 3-очковый Дюранта – в видеообзоре матча «Клипперс» — «Голден Стэйт»

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:105. Уже первую четверть действующие чемпионы выиграли со счётом 32:22.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка. В активе Клэя Томпсона 32 балла. Разыгрывающий гостей Стивен Карри набрал 12 очков, собрал 10 подборов и совершил 7 результативных передач.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 25 очков.

«Голден Стэйт» лидирует в серии – 3-1. Следующий матч состоится в Окленде 25 апреля, начало – в 5:30 мск.

По итогам регулярного сезона «воины» выиграли Западную конференцию с соотношением побед и поражений 57-25.